Два школьника пожарили еду на пламени Вечного огня на Кубани

В Усть-Лабинске двое школьников пожарили еду над Вечным огнем. Полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Сотрудниками полиции выявлена публикация, на которой запечатлено как двое подростков жарят еду на пламени Вечного огня в городе Усть-Лабинске», — уточнили в ведомстве.

Видео с двумя школьниками распространилось в Сети и вызвало общественный резонанс.

До этого в Кировограде двое подростков подожгли венки у Мемориала славы. Школьники играли у Вечного огня. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание.

В конце лета в Махачкале два мальчика разрисовали маркерами портреты участников спецоперации. Дети гуляли с дедушкой, не уследившим за сорванцами.