В Махачкале дети разрисовали маркерами портреты бойцов СВО

В Махачкале неизвестные испортили портреты участников СВО на проспекте Петра Первого. Ими оказались два мальчика, гулявшие с дедушкой, который за ними не уследил. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в Telegram-канале

«Уверена, что если бы мальчишки слышали и знали, что эти „мальчишки постарше“, чьи лица они разрисовали, совершили, и почему сейчас их портреты там, на баннерах, они бы не стали этого делать», — написала она.

Также представитель МВД опубликовала видео. На нем отец детей рассказал, как все случилось. Гулявший с ребятами дедушка не заметил проступка: на разрисованные портреты указал прохожий. Они вместе купили в магазине влажные салфетки и старались все оттереть.

Родители назвали ситуацию детской шалостью, которой нет оправдания, и пообещали провести с сыновьями воспитательную беседу.

