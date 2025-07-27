Два школьника попали под колеса электрички в Люберцах

В воскресенье утром на перегоне станций Люберцы — Овражки электропоезд сбил двух подростков. Одного увезли в больницу, второй скончался на месте. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале .

Проводится проверка. По результатам будет поднят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее двухлетний мальчик попал под поезд в Волгоградской области. Ребенок случайно выбежал из дома, пока родители занимались домашними делами, и оказался на железнодорожных путях. Он получил серьезную травму головы, его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.