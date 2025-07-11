Мальчик двух лет попал под поезд в Волгоградской области

Вечером 8 июля в городе Суровикино Волгоградской области произошел трагический инцидент с участием двухлетнего ребенка. По информации, полученной от Главного управления МВД по региону, мальчик случайно выбежал из дома, пока родители занимались домашними делами, и оказался на железнодорожных путях, где его сбил поезд, написал сайт novostivolgograda.ru .

Ребенок получил травму головы и был незамедлительно отправлен в реанимационное отделение местной больницы №7. Врачи подключили малыша к аппарату искусственной вентиляции лёгких, оценив его состояние как тяжелое.

Данный случай вновь поднял вопрос о соблюдении родителями элементарных мер безопасности. Правоохранительные органы и медики напоминают взрослым о необходимости постоянного контроля за маленькими детьми, предотвращения доступа малышей к опасным предметам и местам повышенного риска.

Родителям настоятельно рекомендуют хранить химические вещества и лекарства в недоступных для детей местах, не оставлять окна открытыми и не допускать контакта детей с мелкими предметами, представляющими угрозу для здоровья и жизни ребенка.