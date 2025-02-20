Два самолета столкнулись возле аэропорта в США

AP: на юге Аризоны два человека погибли из-за столкновения самолетов

Рядом с аэропортом на юге американского штата Аризона в небе столкнулись два самолета. В результате ЧП погибли как минимум два человека, сообщило агентство Associated Press .

Столкновение начал расследовать Национальный совет по безопасности на транспорте. Гибель двух пилотов подтвердил департамент полиции Маранья.

По данным Fox News, ЧП произошло с самолетами Cessna 172S и Lancair 360 MK II.

Ранее в аэропорту Торонто во время посадки перевернулся и загорелся пассажирский лайнер Bombardier CRJ 900. Самолет авиакомпании Delta Airlines следовал по маршруту Миннеаполис — Торонто. На борту находились порядка 80 человек, известно о восьмерых пострадавших. Воздушная гавань временно приостановила работу.

В Сети появилось видео последствий авиакатастрофы. На кадрах видно, как лайнер лежал вверх дном, окутанный белым дымом.