Два самолета столкнулись возле аэропорта в США
AP: на юге Аризоны два человека погибли из-за столкновения самолетов
Рядом с аэропортом на юге американского штата Аризона в небе столкнулись два самолета. В результате ЧП погибли как минимум два человека, сообщило агентство Associated Press.
Столкновение начал расследовать Национальный совет по безопасности на транспорте. Гибель двух пилотов подтвердил департамент полиции Маранья.
По данным Fox News, ЧП произошло с самолетами Cessna 172S и Lancair 360 MK II.
Ранее в аэропорту Торонто во время посадки перевернулся и загорелся пассажирский лайнер Bombardier CRJ 900. Самолет авиакомпании Delta Airlines следовал по маршруту Миннеаполис — Торонто. На борту находились порядка 80 человек, известно о восьмерых пострадавших. Воздушная гавань временно приостановила работу.
В Сети появилось видео последствий авиакатастрофы. На кадрах видно, как лайнер лежал вверх дном, окутанный белым дымом.