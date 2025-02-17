Авиакатастрофа в самом большом аэропорту Канады. Самолет перевернулся после падения и загорелся

Пассажирский авиалайнер перевернулся при посадке в Торонто

В международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона, крупнейшем в Канаде, рухнул пассажирский авиалайнер. Об этом сообщило местное издание City News .

Предварительно, катастрофа произошла при посадке самолета авиакомпании Delta Airlines. Он прибыл из Миннеаполиса.

На борту находились около 80 человек. К месту крушения направили три вертолета скорой помощи. Аэропорт временно закрыли.

К настоящему моменту известно о восьмерых пострадавших. Насколько серьезны их травмы, пока неясно. Есть ли погибшие в авиакатастрофе, не сообщалось.

В местной полиции добавили, что, по предварительной информации, большинство пассажиров не пострадали. Пока, как пояснило агентство Reuters, подтверждения этой информации не поступало.

В феврале как минимум три авиакатастрофы произошли и в США. Один из самолетов рухнул на жилые дома.