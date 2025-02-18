Лежал вверх дном. В Сети появились кадры с разбившимся самолетом в Торонто

В Сети появилось видео с разбившимся самолетом Bombardier CRJ 900 в международном аэропорту Пирсон в Торонто. Кадры опубликовал телеканал CP24 .

По информации журналистов CP24, в результате случившегося пострадали восьми человек. Подробностей об их состоянии пока нет.

На видео воздушное судно лежало вверх дном, окутанное белым дымом.

Происшествие в аэропорту Торонто произошло вчера вечером. По неизвестной пока причине пассажирский лайнер перевернулся и загорелся. На борту находились 80 человек. К месту крушения направили три вертолета с медиками. Воздушную гавань временно закрыли.

Ранее два человека погибли при крушении самолета в Сан-Паулу в Бразилии. Воздушное судно упало на автобус. По неуточненной информации, на борту были восемь человек, а в автобусе — 20. По данным пожарных, пострадали байкер, проезжавший мимо и женщина, стоявшая на тротуаре в момент ЧП.