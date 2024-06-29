Два ребенка выпали из окон дома на одной улице в Москве с разницей в четыре часа

РЕН ТВ: два ребенка с разницей в четыре часа выпали из окон в Москве

Фото: Pxhere

Двое детей выпали из окон многоэтажки на одной и той же улице в Москве с разницей в четыре часа. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Девочка 12 лет упала с 17 этажа на Тихвинской улице. Школьница получила тяжелые травмы, в результате она погибла на месте.

Через четыре часа на этой же улице годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа. Ребенка госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ранее в столице у окна палаты НИКИ имени академика Вельтищева нашли тело мальчика. По словам матери, ребенок страдал от судорог. Женщина обвинила врачей в халатности. Следователи возбудили уголовное дело.

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