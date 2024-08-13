Два ребенка пострадали в аварии на МКАД

Появилось видео крупной аварии на 93-м километре МКАД в Москве

На 93-м километре МКАД в Москве 13 августа произошла авария с участием нескольких автомобилей, пострадали двое несовершеннолетних. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

На месте работают оперативные службы города, отметили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале уточнила, что водитель автомобиля Lada при перестроении совершил столкновение с автомобилем Nissan.

«В результате дорожной аварии пострадали два ребенка-пассажира, мальчики 11 и 14 лет в автомобиле Lada. C травмами различной степени тяжести их доставили в медучреждения. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего», — отметили в пресс-службе.

Судя по кадрам, Lada после столкновения выехала на газон и ударилась в железную конструкцию.

«Естественно, виновата другая машина. Она резко выскочила, там сплошная полоса. Еду по полосе, с крайнего ряда резко выскочила машина, я не успел притормозить», — поделился своим видением произошедшего водитель Nissan.

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