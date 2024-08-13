Два человека погибли в ДТП с фурой в Татарстане

Смертельная авария, в результате которой погибли два человека, произошла накануне в Мензелинском районе Татарстана. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Водитель автомобиля Ford Focus превысил безопасную скорость и вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком марки Sitrak. На месте ДТП погибли водитель и пассажир Ford Focus, еще три человека, в том числе дети, получили травмы.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

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