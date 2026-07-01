Двое рабочих погибли в Уфе при падении строительной люльки с шестого этажа

Строительная люлька упала с высоты шестого этажа на стройке на улице Ахметова в Уфе, двое находившихся в ней рабочих погибли. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Башкирии.

Ведомство ведет проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Улан-Удэ рабочий сорвался с шестого этажа строящегося дома, когда вместе с напарником укладывал кирпич. От полученных травм он скончался в больнице, его напарник тоже получил травмы. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, все произошло из-за неосторожности крановщика, который грузом зацепил строительные леса и обрушил их.