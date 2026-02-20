Два правоохранителя находились на борту пропавшего в Приамурье вертолета

На борту вертолета, пропавшего в Амурской области, находились два сотрудника правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«На борту был один пилот и два сотрудника правоохранительных органов, которые должны были вернуться с оперативно-разыскных мероприятий», — сказал собеседник агентства.

Вертолет пропал в 130 километрах от села Амаранка. По данным МЧС, на борту находились четыре человека. На поиски выехали оперативники и спасатели. В операции задействовали 42 человека и 14 единиц техники, включая беспилотник и два снегохода.

