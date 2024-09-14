Два похожих на гранаты предмета нашли в здании возле Казанского вокзала в Москве

В здании, где расположена почта, возле Казанского вокзала Москвы в одной из посылок нашли предмет, похожий на ручную гранату РГД-5. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его информации, обстановка на месте спокойная, с этажа, где находится подозрительная посылка, вывели 15 человек. На место происшествия вызвали кинологов и других специалистов. Никаких звуков из посылки не доносилось.
Другой информации о случившемся пока не поступало.
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