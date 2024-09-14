Два похожих на гранаты предмета нашли в здании возле Казанского вокзала в Москве

Источник 360.ru: два похожих на гранаты предмета нашли в посылке в Москве

В здании, где расположена почта, возле Казанского вокзала Москвы в одной из посылок нашли предмет, похожий на ручную гранату РГД-5. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, обстановка на месте спокойная, с этажа, где находится подозрительная посылка, вывели 15 человек. На место происшествия вызвали кинологов и других специалистов. Никаких звуков из посылки не доносилось.

Другой информации о случившемся пока не поступало.

В августе на входе в Соборную мечеть в Москве у двоих граждан Турции изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1. Однако экспертиза показала, что это был безвредный сувенир.