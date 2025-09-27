Два пенсионера подожгли коробку с фейерверками в отделении банка в Подольске

Пожилой мужчина поджег коробку с фейерверками в отделении банка в Подольске, пока женщина снимала его на камеру мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Никто не пострадал. Надзорное ведомство контролирует процессуальную проверку.

По словам самих задержанных, им велели сделать это по телефону люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и сказавшие, что так им вернут деньги, ранее отданные телефонным мошенникам.

Ранее пожилая жительница Санкт-Петербурга погибла при пожаре в квартире, которую продала по требованию мошенников, прямо в день передачи ключей новому владельцу.