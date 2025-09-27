Пострадавшая от мошенников петербургская пенсионерка погибла при пожаре

Жительница Санкт-Петербурга погибла во время пожара в своей квартире, которую продала по требованию мошенников. Возгорание в жилье произошло в день передачи ключей от недвижимости новому владельцу, сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве сообщили, что обгоревшее тело пенсионерки спасатели нашли в квартире дома на проспекте Ветеранов в минувшую пятницу, 26 сентября.

В ходе расследования правоохранители установили, что при жизни женщина стала жертвой мошенников. Они обманом вынудили ее продать квартиру и перевести деньги на их счет.

В день пожара к пенсионерке пришел новый владелец недвижимости, чтобы забрать ключи. Женщина заперлась в квартире и отказалась выходить. Через некоторое время в помещении начался пожар.

Криминалисты завели уголовное дело по статье о мошенничестве и приступили к работе по установлению всех фактов возникновения пожара, который привел к гибели пенсионерки.

В начале сентября стало известно, что мать участника специальной военной операции из Москвы поддалась на уловки мошенников и продала две квартиры на Профсоюзной улице. Все деньги она передала аферистам.

На защиту пострадавшей встала прокуратура, которая инициировала иски в суд о признании сделок с недвижимостью недействительными.