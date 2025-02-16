Два пассажирских судна на воздушных подушках столкнулись в Самаре

Вечером 16 февраля неподалеку от речного порта Самары столкнулись два судна на воздушных подушках. Об этом сообщила пресс-служба Центрального управления на транспорте СК России.

Около 17:00 произошло столкновение судна «Нептун-30», следовавшего из Рождествено в Самару, с судном «Хивус». На борту первого находились 16 пассажиров. По предварительной информации, серьезных травм никто из них не получил. На борту «Хивуса» пассажиров не было.

На место происшествия выехали следователи. Они установят все обстоятельства и причины аварии.

Ранее в Невельском районе Сахалинской области на мель село иностранное грузовое судно с 20 членами экипажа на борту. Разлива топлива не произошло.

Также танкер с мазутом сел на мель в Ленинградской области. В его машинном отделении произошло несколько взрывов.