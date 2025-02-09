Танкер с мазутом сел на мель в Ленинградской области

Танкер с мазутом тонет в порту в Ленинградской области. В машинном отделении судна прогремели взрывы, и корабль начал заполняться водой, сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, танкер стоял у третьего причала в морском порте в Усть-Луге. Судно называется Koala и ходит под флагом Антигуа и Барбуды. На его борту находился экипаж из 24 человек: четырех россиян, восьми грузин и 12 индонезийцев.

ЧП произошло ночью: танкер готовился к отплытию, но в машинном отделении раздались три взрыва. Экипаж эвакуировался с корабля и добрался до берега, а судно начало тонуть.

Ближе к 5:00 танкер сел кормой на мель. Спасатели установили вокруг него боновые ограждения. По информации канала, утечки мазута удалось избежать.

Ранее китайский грузовой корабль с углем сел на мель в Сахалинской области. В связи с ЧП в Невельском районе ввели режим повышенной готовности. Никто из членов экипажа не пострадал.