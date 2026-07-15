Два малолетних брата пропали на Урале

В Свердловской области полиция ищет двух пропавших мальчиков

В Первоуральске пропали родные братья восьми и 12 лет. Свердловская полиция начала масштабные поисковые мероприятия, сообщил на брифинге глава пресс-службы главка МВД Валерий Горелых.

Правоохранители получили сообщение об исчезновении детей утром 15 июля. Раньше они в поле зрения полиции не попадали.

В розыске задействовали 56 сотрудников МВД. Специалисты отрабатывают круг знакомых мальчиков, места их возможного нахождения, автобусные станции и торговые центры.

«Отрабатывается версия, что они могли отправиться к бабушке в деревню Коуровку, связь с которой у родителей отсутствует. В отношении матери за ненадлежащее воспитание детей инспекторы ПДН завели административное дело», — заявил Горелых.

Днем ранее в Карелии нашли пропавших девочку 13 лет и мальчика 11 лет. Они ушли в Петрозаводск из села Кондопога, расстояние между населенными пунктами превышало 50 километров.