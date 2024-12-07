Два маленьких мальчика погибли при пожаре в Подольске, они прятались в шкафу

СК по Московской области расследует гибель двух детей в пожаре в Подольске

При пожаре в одной из квартир в многоэтажном доме в Подольске погибли двое детей двух и четырех лет. СК по Московской области возбудил уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Загорелось жилое помещение на девятом этаже многоэтажки. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела двух мальчиков четырех и двух лет.

«Предварительной причиной произошедшего явилось ненадлежащее использование электрооборудования», — сообщили в СК.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По данным пресс-службы МЧС, пожар начался из-за неисправности обогревателя. Дети пытались спрятаться от огня в шкафу: там их нашли без сознания. Медики не смогли спасти мальчиков.

В конце ноября в Псковской области два мальчика также погибли в пожаре. Огонь разгорелся в частном доме. При тушении спасатели обнаружили тела мальчиков трех и 16 лет.