Двое мальчиков погибли на пожаре в Псковской области

МЧС: два ребенка погибли при пожаре в деревне Демешкино в Псковской области

Двое детей погибли в результате пожара в деревне Демешкино в Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России .

В ведомстве рассказали, что огонь разгорелся в частном доме. При тушении возгорания спасатели обнаружили тела мальчиков трех и 16 лет. Также пострадала хозяйка дома, ее госпитализировали.

Специалисты продолжают борьбу с огнем, сейчас на месте ЧП работают шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.

Ранее на юге Москвы загорелось двухэтажное здание общежития. Из здания пришлось эвакуировать 30 человек.