Двое детей погибли в результате пожара в деревне Демешкино в Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
В ведомстве рассказали, что огонь разгорелся в частном доме. При тушении возгорания спасатели обнаружили тела мальчиков трех и 16 лет. Также пострадала хозяйка дома, ее госпитализировали.
Специалисты продолжают борьбу с огнем, сейчас на месте ЧП работают шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.
Ранее на юге Москвы загорелось двухэтажное здание общежития. Из здания пришлось эвакуировать 30 человек.
Двое мальчиков погибли на пожаре в Псковской области
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