Пожилой мужчина погиб в пожаре на улице Аэродромной в Самаре | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 14:53 Пожилой мужчина погиб в пожаре на улице Аэродромной в Самаре

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Пожар, унесший жизнь мужчины 1950 года рождения, произошел накануне на улице Аэродромной в Самаре. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на ГУ МЧС России по региону.

Там загорелась квартира на третьем этаже многоквартирного дома. По информации спасателей, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

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Из горящего дома эвакуировали 20 человек, троим гражданам потребовались специальные маски. В причинах пожара разбираются правоохранители.