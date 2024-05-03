Пенсионер стал жертвой пожара в частном доме под Самарой | 360°

Происшествия

03 мая 2024, 13:26

Пенсионер стал жертвой пожара в частном доме под Самарой

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Крупный пожар вспыхнул в частном доме на территории села Верхняя Орлянка в Самарской области. Не обошлось без жертв. Об этом сообщил сайт «Волга Ньюс» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 70 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы 13 человек.

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В полыхающем строении погиб 84-летний мужчина. Организована проверка.

Пожары

МЧС РФ

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