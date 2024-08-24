Еще 36 пожарных извещателей установили многодетным семьям в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск в квартирах многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации поставили 36 автономных дымовых пожарных извещателей с начала года. Оборудование поможет избежать несчастных случаев.

Устройство эффективно предупреждает о пожаре. При появлении дыма специальные датчики издают громкие звуковые сигналы. Особенно это необходимо ночью, когда люди спят и могут не почувствовать задымления. Прибор прослужит 10 лет. Эта мера предусмотрена государственной региональной программой «Безопасность Подмосковья».

Устанавливают пожарные извещатели Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и «СолнСпас». Кроме того, специалисты совместно с представителями профильных служб проводят профилактические рейды по пожарной безопасности.

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