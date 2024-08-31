Пожар в батутном центре произошел в Москве

Источник 360.ru: в пятиэтажном здании в Филевском парке произошел пожар

Утром в субботу на территории в административном пятиэтажном здании на западе Москвы произошел пожар. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в Филевском парке, в районе дома 5 по Баргатионовскому проезду. Прибывшие на место спасатели установили, что ЧП произошло в батутном центре «Небо», возгорание распространилось на 15 квадратных метров. Задымление произошло на четвертом и пятом этажах.

Экстренные службы эвакуировали людей из здания, причины ЧП устанавливаются.

МЧС России в Telegram-канале сообщили, что пожар произошел в торговом развлекательном центре «Филион».

«На западе столицы возгорание произошло в четырехэтажном здании. Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар и не допустили дальнейшего распространения огня», — заявили в ведомстве.

