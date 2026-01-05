Два человека провалились под лед на снегоходе в Свердловской области

На Белоярском водохранилище в Свердловской области два человека провалились под лед, катаясь на снегоходе. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«На акватории Белоярского водохранилища на снегоходе провалились под лед два человека. Один человек спасен специалистами МЧС России, поиски еще одного человека продолжаются», — сообщили в пресс-службе.

Два дня назад сани с женщиной и ребенком провалились под лед на Чукотке. ЧП произошло примерно в 10 метрах от береговой линии. Малолетний ребенок оказался в ледяной воде и скончался на месте из-за переохлаждения. Женщину доставили в больницу.

В конце декабря автомобиль с тремя рыбаками провалился под лед в Приморье. Двое мужчин погибли, один смог выбраться и обратился за помощью.