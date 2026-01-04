Сани с женщиной и ребенком провалились под лед на Чукотке

СК: водитель снегохода стал виновником гибели ребенка на Чукотке

На Чукотке завели уголовное дело после гибели ребенка, провалившегося на снегоходе под лед. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

ЧП произошло 3 января. Мужчина выехал из села Инчоун в направлении села Лаврентия на снегоходе «Ямаха» с прикрепленными санями, в которых находились несовершеннолетний ребенок и 39-летняя женщина.

Во время проезда акватории залива Лаврентия снегоход с санями провалился под лед примерно в 10 метрах от береговой линии.

Малолетний ребенок оказался в ледяной воде и скончался на месте из-за переохлаждения. Водителю удалось спасти пассажирку и доставить в медучреждение.

Правоохранители ведут производство по статье «Причинение смерти по неосторожности», расследование продолжается.

