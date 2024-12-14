Два человека пострадали в ДТП в Щаповском

Источник 360.ru: две легковушки столкнулись в Щаповском, есть пострадавшие

Две легковушки столкнулись на Симферопольско-Брестском перегоне в поселении Щаповское. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пострадали два человека, они заблокированы. На месте происшествия есть разлив топлива. Других подробностей об аварии пока не поступало. На месте ЧП работают спецслужбы.

Ранее около 20 машин столкнулись в Домодедове на трассе М-4 «Дон». Из-за ДТП движение на трассе перекрыли, образовались пробки. Среди попавших в аварию машин есть фуры.

В этот же день ДТП с фурой парализовало движение на Новорижском шоссе. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.