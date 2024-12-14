Около 20 машин столкнулись в Домодедове

Источник 360.ru: в Домодедове на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП

Порядка 20 автомобилей столкнулись на 32-м километре трассы М-4 Дон в Домодедове. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Из-за аварии движение перекрыли, на трассе возникли пробки. Среди попавших в ДТП автомобилей есть фуры.

Ранее крупная авария с тяжелогрузом произошла на Новорижском шоссе в Московской области. От фуры отошел полуприцеп, в результате движение на дороге парализовало. В распоряжении 360.ru появились кадры со стоящими в огромной пробке машинами.