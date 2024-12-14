ДТП с фурой парализовало движение на Новорижском шоссе

Появилось видео аварии с фурой на Новорижском шоссе

На Новорижском шоссе в Московской области произошло ДТП с фурой. Авария «собрала» колонну машин — водителям приходится двигаться очень медленно, чтобы объехать большегруз. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Причины аварии пока неизвестны. На записи видно, что фура «потеряла» полуприцеп. ДТП практически парализовало движение по трассе.

Ранее крупная автомобильная авария произошла на Кутузовском проспекте, напротив Поклонной горы. Перекрыли несколько полос движения.

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