ДТП с фурой парализовало движение на Новорижском шоссе

На Новорижском шоссе в Московской области произошло ДТП с фурой. Авария «собрала» колонну машин — водителям приходится двигаться очень медленно, чтобы объехать большегруз. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.
Причины аварии пока неизвестны. На записи видно, что фура «потеряла» полуприцеп. ДТП практически парализовало движение по трассе.
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