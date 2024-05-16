Два человека пострадали в ДТП с участием машины полиции в Царицыне | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 21:13 Два человека пострадали в ДТП с участием машины полиции в Царицыне Источник 360.ru: в Царицыне произошло ДТП с участием машины полиции Pixabay

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Авария произошла в Царицыне с участием автомобиля полиции, пострадали два человека. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло на пересечении улицы Бакинской и Кавказского бульвара. Столкнулись машина полиции и автомобиль Infiniti. Одну полосу в сторону области перекрыли.

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На место происшествия выехала скорая, выяснилось, что в результате аварии пострадали двое полицейских. Медики оказывают им первую помощь, информации об их состоянии пока нет.

На улице Шолохова в ДТП с учебным автомобилем пострадал мотоциклист. По информации источника 360.ru, пострадавший жив, но «не очень в сознании». Накануне в Измайлове водитель мотоблока сбил девочку и скрылся с места происшествия. Ребенок получил травму ноги.