Мотоциклист пострадал в аварии с учебным автомобилем в Москве | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 20:22 Мотоциклист пострадал в аварии с учебным автомобилем в Москве Источник 360.ru: в Москве на Шолохова произошло ДТП машины автошколы и мотоцикла Телеканал «360»

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Автомобиль автошколы столкнулся с мотоциклом на улице Шолохова в Москве. По информации источника 360.ru, пострадавший мотоциклист жив.

«Пострадавший жив, но не очень в сознании», — сообщил собеседник 360.ru.

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По предварительной информации, ДТП произошло в районе дома № 8 на улице Шолохова. Судя по фото, пострадавший — молодой мужчина.

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Накануне в Духовском проезде в Москве в ДТП с трамваем погиб мотоциклист. Мужчина пытался скрыться с места ДТП и попал под колеса трамвая. Источник 360.ru рассказал, что мотоциклист был пьян. Он зацепил одну из машин и решил скрыться с места происшествия, но не рассчитал и попал под колеса трамвая.