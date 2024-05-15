Мотоблок сбил семилетнюю девочку во дворе Москвы | 360°

15 мая 2024, 17:52
Мотоблок сбил семилетнюю девочку во дворе Москвы
Источник 360.ru: водитель мотоблока в Измайлове сбил девочку и скрылся
Семилетняя девочка попала под колеса мотоблока во дворе Измайловского проезда Москвы. Как сообщил источник 360.ru, авария произошла 15 мая около 17:10.
Водитель транспортного средства сбил ребенка и скрылся. Злоумышленника разыскивают.
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Девочка получила травму ноги. Подробности о состоянии пострадавшей пока неизвестны.
Ранее водитель электровелосипеда сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома в Москве и скрылся с места ДТП. Прокуратура взяла под контроль расследование дела.
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