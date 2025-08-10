Два человека пострадали в аварии с двумя гидроциклами на Волге

Двух человек госпитализировали после столкновения гидроциклов под Самарой

В протоке Волги под Самарой столкнулись два гидроцикла, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

ЧП произошло вечером 9 августа в протоке Воложка Рождественская. По предварительным данным, там столкнулись два гидроцикла. Пострадавших отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Следователи начали проверку по статье о нарушении эксплуатации внутреннего водного транспорта и правил безопасности движения лицом, управляющим маломерным судном. СК также проводит проверочные мероприятия для установления причин и обстоятельств случившегося.

В июле на Воронежском водохранилище области гидроцикл врезался в речной трамвай, водителя мобильного транспортного средства увезли в больницу с травмами.

Также ранее на Иртыше в Омской области женщину на сапборде затянуло под баржу.