Два человека пострадали в аварии двух легковушек на МКАД

Утром в воскресенье две легковых машины попали в аварию на западе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло на внутренней стороне 54-го километра МКАД, столкнулись Infiniti и Volkswagen. Пострадали два человека, их доставили в больницу.
Прибывшие на место оперативные службы перекрыли три полосы из пяти. Информации о розливе топлива не поступало.
Днем ранее два человека погибли в аварии легковушки и КамАЗа на северо-западе Москвы. Также в Ногинске микроавтобус столкнулся с двумя машинами в попутном направлении и перевернулся. Погибли два человека — женщина и ребенок.
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