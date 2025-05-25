Два человека пострадали в аварии двух легковушек на МКАД

Две легковушки столкнулись на 54-м километре МКАД, два человека пострадали

Утром в воскресенье две легковых машины попали в аварию на западе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на внутренней стороне 54-го километра МКАД, столкнулись Infiniti и Volkswagen. Пострадали два человека, их доставили в больницу.

Прибывшие на место оперативные службы перекрыли три полосы из пяти. Информации о розливе топлива не поступало.

Днем ранее два человека погибли в аварии легковушки и КамАЗа на северо-западе Москвы. Также в Ногинске микроавтобус столкнулся с двумя машинами в попутном направлении и перевернулся. Погибли два человека — женщина и ребенок.