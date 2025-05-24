Два человека погибли в аварии легковушки и КамАЗа на северо-западе Москвы

В ночь на субботу автомобиль Mercedes врезался в КамАЗ коммунальной службы в Строгино, из легковушки погибли два человека. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло в Северо-Западном тоннеле. По предварительным данным, Mercedes влетел в КамАЗ, из немецкой иномарки погибли два человека и еще один получил травмы. Все они были заблокированы. Пострадавшего отвезли в Боткинскую больницу.

Из КамАЗа один человек получил травмы, но от госпитализации отказался. На месте аварии произошло разлитие горюче-смазочных материалов на площади два квадратных метра. Прибывшие экстренные службы перекрыли две полосы из трех.

Ранее в Ногинске микроавтобус столкнулся с двумя автомобилями в попутном направлении и перевернулся. Погибли два человека — женщина и ребенок. Всего пострадали 12 человек, среди них трое детей.