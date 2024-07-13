Два человека пострадали при взрыве газа в Псковской области

Губернатор Ведерников: при взрыве в пятиэтажке в Опочке пострадали 2 человека

Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В опочецкой пятиэтажке произошел взрыв бытового газа. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram-канале, в результате ЧП пострадали два человека.

Пострадавших доставили в больницу. Обошлось без жертв.

Губернатор уточнил, что повреждения получили три квартиры и две машины. Жители дома покинули здание.

Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
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Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
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После взрыва в квартире начался пожар. В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области сообщили, что огонь охватил 10 квадратных метров. Пламя оперативно потушили. Причины происшествия выясняются.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
Фото: Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
Фото: Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
Фото: Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
Фото: Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
Фото: Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
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Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Стерлитамаке. Осколки стекла от окон в квартирах на первом и втором этажах разлетелись на 10 метров. Прибывшие на место спасатели вывели из дома порядка 80 жильцов.

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