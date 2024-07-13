Два человека пострадали при взрыве газа в Псковской области

В опочецкой пятиэтажке произошел взрыв бытового газа. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram-канале, в результате ЧП пострадали два человека.
Пострадавших доставили в больницу. Обошлось без жертв.
Губернатор уточнил, что повреждения получили три квартиры и две машины. Жители дома покинули здание.
После взрыва в квартире начался пожар. В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области сообщили, что огонь охватил 10 квадратных метров. Пламя оперативно потушили. Причины происшествия выясняются.
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