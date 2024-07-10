Два человека пострадали при столкновении гидроцикла и катера в Москве

Источник 360.ru: гидроцикл и катер столкнулись в Химкинском водохранилище

Фото: Pxhere

Гидроцикла и катера не смогли разминуться недалеко от набережной Химкинского водохранилища Москвы. Подробности сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в районе водного стадиона «Динамо» и центральной поисково-спасательной станции МЧС.

Пострадали два человека. Информация об их состоянии пока не поступала. Причины происшествия выясняют специалисты.

Ранее водитель гидроцикла пострадал при столкновении с катером в Петербурге. На высокой скорости он протаранил катер «Пикитан» возле Лазаревского моста и попал в больницу. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

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