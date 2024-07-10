Два человека пострадали при столкновении гидроцикла и катера в Москве

Гидроцикла и катера не смогли разминуться недалеко от набережной Химкинского водохранилища Москвы. Подробности сообщил источник 360.ru.
Авария произошла в районе водного стадиона «Динамо» и центральной поисково-спасательной станции МЧС.
Пострадали два человека. Информация об их состоянии пока не поступала. Причины происшествия выясняют специалисты.
Ранее водитель гидроцикла пострадал при столкновении с катером в Петербурге. На высокой скорости он протаранил катер «Пикитан» возле Лазаревского моста и попал в больницу. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.