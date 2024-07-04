Водитель гидроцикла пострадал при столкновении с катером в Петербурге
Специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия, которое случилось в акватории петербургской Малой Невки. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
По предварительным данным, водитель гидроцикла, следуя на высокой скорости, протаранил катер «Пикитан» возле Лазаревского моста. Гидроциклисту потребовалась госпитализация.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.
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