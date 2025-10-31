Два человека погибли в пожаре в Невском районе Петербурга
Два жителя Санкт-Петербурга стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу.
По ее данным, пожар произошел ночью в трехкомнатной квартире дома на улице Антонова-Овсеенко. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.
«В трехкомнатной квартире обгорела обстановка. <...> В 05:06 пожар ликвидирован», — уточнили в ведомстве.
Для тушения пожара задействовали три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.
Ранее из-за пожара в частном доме погиб житель Сургутского района ХМАО. Спасатели обнаружили тело, когда тушили здание в поселке Сытомино. По факту случившегося проводится процессуальная проверка.
Специалисты проведут экспертизу и установят причины смерти. Также экстренные службы проведут пожарно-техническую оценку ЧП для установления причин пожара.