Два человека погибли в пожаре в Невском районе Петербурга

Два жителя Санкт-Петербурга стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу.

По ее данным, пожар произошел ночью в трехкомнатной квартире дома на улице Антонова-Овсеенко. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

«В трехкомнатной квартире обгорела обстановка. <...> В 05:06 пожар ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

Для тушения пожара задействовали три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

Ранее из-за пожара в частном доме погиб житель Сургутского района ХМАО. Спасатели обнаружили тело, когда тушили здание в поселке Сытомино. По факту случившегося проводится процессуальная проверка.

Специалисты проведут экспертизу и установят причины смерти. Также экстренные службы проведут пожарно-техническую оценку ЧП для установления причин пожара.