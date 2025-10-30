Мужчина погиб при возгорании частного дома в ХМАО

Мужчина стал жертвой пожара в частном доме на территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. Происшествие случилось в среду, 29 октября, в поселке Сытомино. Об этом сайту URA.RU сообщили в представители регионального СУ СК России.

По данным ведомства, тело местного жителя обнаружили спасатели во время тушения пожара в частном домовладении. Сейчас сотрудники экстренных служб проводят процессуальную проверку по факту случившегося.

Причины смерти будут установлены после заключения экспертизы. Кроме того, назначена пожарно-техническая оценка происшествия для установления причин возгорания.