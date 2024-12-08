Два человека погибли в Подмосковье из-за мертвого голубя

Мертвый голубь стал причиной отравления двух человек угарным газом в Серпухове

Два человека погибли после отравления угарным газом в Серпухове. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По информации источника, в ванной комнате погибших оказался установлен подключенный к дымоходу газовый бойлер. Однако мертвая птица и бетонно-кирпичная осыпь наглухо закрыли его и вентиляционный канал.

В результате 70-летняя женщина и 23-летний мужчина скончались от отравления угарным газом, скопившимся в квартире из-за перекрывшей вытяжку птицы. Правоохранительные органы начали проверку организации, отвечающей за техническое обслуживание газового оборудования.

Ранее жителям Московской области напомнили о необходимости приобрести датчики угарного газа и регулярно чистить дымоход, если в частном доме установлена печь.

Летом в Самаре женщина с восьмилетним ребенком отравились угарным газом в многоквартирном доме на проспекте Кирова.