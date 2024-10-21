Глава Союза дачников Подмосковья Чаплин: печка в частном доме должна иметь датчик угарного газа

Для предотвращения пожара в дачном доме необходимо соблюдать правила печного отопления. Обеспечить безопасность загородного жилья поможет датчик угарного газа и регулярная чистка дымохода, рассказал депутат Государственной думы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.
Он отметил, что устанавливать печь следует на огнеупорную поверхность, запрещено использовать легковоспламеняемые материалы. Огнетушитель и ведро с песком должны находиться в ближайшем доступе для оперативного реагирования в случае возгорания, резюмировал Чаплин.
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