Глава Союза дачников Подмосковья Чаплин: печка в частном доме должна иметь датчик угарного газа

Для предотвращения пожара в дачном доме необходимо соблюдать правила печного отопления. Обеспечить безопасность загородного жилья поможет датчик угарного газа и регулярная чистка дымохода, рассказал депутат Государственной думы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru .

Он отметил, что устанавливать печь следует на огнеупорную поверхность, запрещено использовать легковоспламеняемые материалы. Огнетушитель и ведро с песком должны находиться в ближайшем доступе для оперативного реагирования в случае возгорания, резюмировал Чаплин.