Мама с ребенком отравились угарным газом в Самаре
Женщина с восьмилетним ребенком отравились угарным газом в многоквартирном доме на проспекте Кирова в Самаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
По предварительным данным, причиной утечки стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Врачи оказали маме с ребенком всю необходимую помощь.
Отмечается, что по факту произошедшего специалисты проводят доследственную проверку.
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