Мама с ребенком отравились угарным газом в Самаре

Женщина с восьмилетним ребенком отравились угарным газом в многоквартирном доме на проспекте Кирова в Самаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, причиной утечки стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Врачи оказали маме с ребенком всю необходимую помощь.

Отмечается, что по факту произошедшего специалисты проводят доследственную проверку.

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