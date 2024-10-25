Два человека погибли в ДТП в Краснодаре

Shot: два человека погибли и еще один пострадал в ДТП в Краснодаре

Два человека погибли и еще один находится в критическом состоянии после ДТП в Краснодаре. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, есть еще двое пострадавших, но их состояние менее тяжелое.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что столкнулись сразу несколько автомобилей. Причины ДТП еще предстоит выяснить следствию. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Утром на 101-м километре МКАД столкнулись легковой автомобиль и «Газель». После аварии грузовик загорелся, а водителя легковушки зажало в салоне. Спасатели вытащили пострадавшего.

Накануне на трассе в Омской области столкнулись семь грузовиков и две легковушки. Пострадали три человека.