Жесткое ДТП с пожаром произошло на МКАД. Есть пострадавший

«Газель» загорелась на 101-м километре МКАД после ДТП с легковушкой

Легковая машина и «Газель» столкнулись на 101-м километре МКАД утром 25 октября. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба МЧС.

После столкновения «Газель» загорелась, а водитель легковушки оказался заблокирован в салоне.

Прибывшие спасатели потушили огонь, успевший охватить четыре квадратных метра, а также деблокировали пострадавшего.

Сейчас на месте работают восемь специалистов и две единицы техники.