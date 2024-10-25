Жесткое ДТП с пожаром произошло на МКАД. Есть пострадавший

Легковая машина и «Газель» столкнулись на 101-м километре МКАД утром 25 октября. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба МЧС.
После столкновения «Газель» загорелась, а водитель легковушки оказался заблокирован в салоне.
Прибывшие спасатели потушили огонь, успевший охватить четыре квадратных метра, а также деблокировали пострадавшего.
Сейчас на месте работают восемь специалистов и две единицы техники.
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