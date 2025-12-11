Telegram-канал «112»: два человека погибли при взрыве в лаборатории в Перми

Два человека, в том числе ребенок, погибли и еще трое пострадали при взрыве в здании аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

По его информации, взорвался гидродинамический стенд в лаборатории. Пермская краевая прокуратура проводит проверку, на месте работает и. о. прокурора Ленинского района города Дмитрий Свергузов.

Причины происшествия устанавливаются.

