Два человека погибли при взрыве в лаборатории в Перми: среди жертв — ребенок
Два человека, в том числе ребенок, погибли и еще трое пострадали при взрыве в здании аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По его информации, взорвался гидродинамический стенд в лаборатории. Пермская краевая прокуратура проводит проверку, на месте работает и. о. прокурора Ленинского района города Дмитрий Свергузов.
Причины происшествия устанавливаются.
