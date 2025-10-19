В общежитии ДВФУ у индийского студента взорвался казан с едой

Казан с едой взорвался у индийских студентов в общежитии Дальневосточного университета. Об этом 360.ru рассказал студент Егор.

Он уточнил, что ЧП произошло на третьем этаже корпуса на Малом Аяксе.

«Как говорят многие, взорвался горшок индуса. Вообще, это довольно частая проблема, потому что наши братья из Индии любят готовить под высоким давлением и не находиться на кухне», — подчеркнул он.

По его словам, охранник сказал учащимся не заходить в помещение, где произошло ЧП.

Другой студент в беседе с 360.ru отметил, что не слышал взрыв, хотя живет рядом.

«Моя комната на другом конце этажа. У меня другая кухня, и я ничего не слышал. Все спокойно. Хотел вчера посмотреть на случившееся, но кухню уже закрыли», — сообщил он.

Еще один студент — Леонид — рассказал 360.ru, что индийские однокурсники часто устраивают «песни и пляски» по ночам и мусорят.

«Первый этаж выглядит так, как будто там проводились испытания биологического оружия», — добавил он.

Ранее мобильный телефон задымился у одного из учащихся школ Владивостока. Гаджет залили из огнетушителя, эвакуация людей не потребовалась.

Upd: Пресс-служба ДВФУ уточнила, что на кухне гостиницы учебного заведения оставили без присмотра кастрюлю-скороварку.

«Вылетевшая крышка повредила подвесной потолок. Помещение в момент инцидента было пустое, никто не пострадал», — отметили представители вуза.

По данным пресс-службы, сейчас гостиница функционирует в обычном режиме, специалисты устанавливают размер ущерба имуществу. В ближайшее время начнутся восстановительные работы.