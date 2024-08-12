Два человека погибли при пожаре в Лобне

МЧС: во время пожара в жилом доме в Лобне погибли два человека

Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Лобне в Московской области. В пожаре погибли два человека, сообщило МЧС в Telegram-канале.

Жилой дом с мансардой на 20 квадратных метров загорелся в Долгопрудненском городском округе. Из горящего здания пожарные вытащили шесть человек, в том числе ребенка. Еще 18 жильцов спасатели эвакуировали.

В больницу попали три человека, в том числе мужчина с ожогами. Два человека погибли. В тушении пожара задействовали 35 сотрудников и семь единиц техники.

Накануне в Подмосковье загорелся склад. В деревне Новосельцево огонь охватил 1000 квадратных метров здания.

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