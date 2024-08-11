Пожар на складе в Подмосковье охватил 1000 «квадратов»

МЧС РФ: спасатели тушат пожар на складе в деревне Новосельцево в Подмосковье

Склад загорелся в Московской области. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале .

«В деревне Новосельцево огонь охватил 1000 квадратных метров здания. Предварительно, пострадавших нет», — написали в публикации министерства.

В МЧС отметили, что пожарные уже локализовали огонь. К его ликвидации привлекли более 40 специалистов и девять единиц техники.

Также ведомство опубликовало видео с места событий. На кадрах видно спасателей за работой, а также дым от разбушевавшегося пламени.

Ранее крупный пожар случился в Новой Москве в деревне Саларьево. Загорелся частный дом. По неуточненной информации, причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Пламя охватило кровлю постройки.