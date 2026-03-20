РЕН ТВ: два человека насмерть отравились угарным газом в Дагестане

В Дагестане два человека погибли от отравления угарным газом. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

ЧП произошло в жилом доме села Дарваг Табасаранского района республики.

«По предварительным данным, причиной утечки стал вышедший из строя клапан на газовом котле», — уточнил собеседник издания.

Детали произошедшего выясняются.

Ранее семь человек насмерть отравились газом в жилом доме в Пензенской области. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, дымоход здания был неисправен. Родным погибших пообещали выплатить миллион рублей.